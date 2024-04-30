Filistinli İsa'nın Deniz Gezmiş'e hediye etmek istediği kitap, yıllar sonra Özel'e verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcilerini TBMM'de ağırladı.

Türkiye'de eğitim gören Filistinli gençler; Filistinli arkadaşı İsa tarafından Deniz Gezmiş'e hediye edilmek istenen "Filistin Şiiri" isimli kitabı, oğlunun selamı ile "Deniz Gezmiş'in yolundan" gittiği ifadeleriyle Özel'e hediye etti.

Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldik.



Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören gençler; Filistinli arkadaşı İsa tarafından Deniz Gezmiş'e hediye edilmek istenen "Filistin Şiiri" isimli kitabı oğlunun selamı ile "Deniz Gezmiş'in yolundan"… pic.twitter.com/IHUQVkXLj4 — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 30, 2024

Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcilerini ağırlayan Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldik. Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören gençler; Filistinli arkadaşı İsa tarafından Deniz Gezmiş'e hediye edilmek istenen "Filistin Şiiri" isimli kitabı oğlunun selamı ile "Deniz Gezmiş'in yolundan" gittiğim gerekçesiyle tarafıma hediye ederek, büyük onur duymama vesile oldular. Bize düşen Filistin davasına sahip çıkmaktır, sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.