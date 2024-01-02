Filistinli örgütlerden İsrail'in Hamas yöneticisini öldürmesiyle ilgili açıklama

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin İsrail saldırısında ölmesinin ardından dünyanın gözü yeniden bölgeye çevrildi. Hamas, Gazze'deki hükümet, FKÖ ve İslami Cihad Hareketi ayrı ayrı açıklamalarla İsrail saldırısını kınarken direnişin devam edeceğini ve saldırının karşılıksız kalmayacağını bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin İsrail saldırısında ölmesinin ardından dünyanın gözü yeniden bölgeye çevrildi.

Hamas, Gazze'deki hükümet, FKÖ ve İslami Cihad Hareketi ayrı ayrı açıklamalarla İsrail saldırısını kınarken direnişin devam edeceğini ve saldırının karşılıksız kalmayacağını bildirdi.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Hamas, İsrail’in insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırıda yöneticilerinden Salih el-Aruri’nin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Siyonist işgalcilerin (İsrail), Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik gerçekleştirdiği korkakça suikastlar, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak, cesur direnişimizi engelleyemeyecek." ifadesi kullanıldı.

Hamas, İsrail'in suikast düzenleyerek, "Gazze'deki hedeflerine ulaşmaktaki başarısızlığını kanıtladığını" kaydetti.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail’in insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri’nin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

Sevabite, Aruri suikastinin "İsrail'den beklenen bir suç" olduğunu söyledi. Sevabite, "Aruri'nin şehadete ermesini bekliyorduk çünkü ona ve fedakarlıklarına bu yakışır." ifadesini kullandı. Sevabite, "Filistin direnişinin suikastlere rağmen devam edeceğinin ve İsrail işgali tamamen ortadan kalkana kadar asla durmayacağının" altını çizdi.

FKÖ: İSRAİL'İN YAPTIĞI DEVLET TERÖRÜDÜR

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, İsrail'in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye suikast düzenlemesinin "büyük bir savaş suçu ve devlet terörü" olduğunu söyledi.

FKÖ yetkilisi Ebu Yusuf, Aruri'nin öldürüldüğü suikaste tepki gösterdi.

"İsrail'in yaptığı büyük bir savaş suçu ve devlet terörüdür." diyen Ebu Yusuf, "İşgalci İsrail devletinin yaptıkları, kendisini sorumlu tutacak ve işlediği suçlar hakkında soruşturma açacak mekanizmaların bulunmaması ve uluslararası sessizliğin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in aşırılığına karşı yaptırım uygulanmadığı müddetçe durmayacağını belirten Ebu Yusuf, "İsrail, Filistin halkına karşı nerede savaşırsa savaşsın ABD'nin koruması ve ortaklığı sebebiyle hesap vermekten muaf olduğunu düşünüyor." diye konuştu.

İSLAMİ CİHAD: KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Filistin İslami Cihad Hareketi, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’nin Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail saldırısında öldürülmesinin karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Şehit lider Aruri ve arkadaşlarına düzenlenen suikast, Siyonist düşmanın çatışma alanını genişletme girişimidir ve cezasız kalmayacak bir suçtur." denildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, Gazze Şeridi'ndeki "askeri başarısızlık ve siyasi çıkmazdan kurtulmak hedefiyle düzenlediği suikastın tüm bölgeyi savaşa sürükleyeceği" uyarısı yapıldı.