Film mirası dayanışmayla büyüyor

Emrah KOLUKISA

Onat Kutlar’ın kurucusu olduğu Sinematek Derneği’nin mirasını yaşatan Sinematek/Sinema Evi, geçtiğimiz haftalarda, destekleri için Française, Amsterdam EYE Filmmuseum ve MSGSÜ Sinema-TV Bölümü’ne teşekkür notuyla, Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu’na katıldığını duyurdu.

Sinematek/Sinema Evi Genel Koordinatörü Elif Ergezen FIAF üyeliğinin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizerek 50 yıl sonra Türkiye’de bir kurumun daha bu alanda kabul görmesinin önemli olduğunu söyledi. ‘’Film mirası rekabetle değil dayanışmayla büyüyor’’ diyen Ergezen ‘’FIAF ağına girerek dünya sinematekleri ve film arşivlerini içeren organik bir yapının parçası oluyoruz. Dünya sinematekleri ve arşivleri ile iletişimimizin ve dayanışmamızın artması programlarımızın zenginleşmesi konusunda bize geniş olanaklar sağlayacak şüphesiz. Dünyanın dört bir yanından film arşivlerinden film alabilecek; filmlerin korunması konusunda çeşitli atölye ve konferanslara katılacak, deneyim paylaşımlarında bulanarak kendimizi daha da geliştirme imkanına ulaşacağız. Böylece bu alandaki güncel tartışmaları ve keşifleri anında takip edebileceğiz. Bu nedenle FIAF üyeliğinin sadece Sinematek/Sinema Evi açısından değil Türkiye’de sinemanın desteklenmesi açısından da sevindirici olduğuna inanıyoruz’’ dedi.

Kadıköy Belediyesi, Hasırcı Sokak’ta uzun süre önce yıkılmış tarihî bir köşkü aslına uygun şekilde yeniden inşa ederek 2021 yılında Sinematek/Sinema Evi olarak Kadıköylülerin hizmetine sunmuştu. 160 kişilik Onat Kutlar Sinema Salonu, sinema kütüphanesi, arşivi, sergi ve film izleme alanlarının yer aldığı Sinematek, kurduğu uluslararası işbirlikleriyle sinemaseverleri dünya sinemasının en seçkin örnekleriyle buluşturmaya devam ediyor.

FIAF nedir?

ABD’de MoMA, Fransa’da Cinémathèque Française, İngiltere’de BFI ve Almanya’da Reichsfilmarchiv 1938’de bir araya gelerek dünya sinema mirasının uluslararası dayanışma içinde korunması amacıyla Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu’nu meydana getirdi. MSGSÜ Sinema-TV Merkezi’nin 1973 yılından beri üyesi olduğu FIAF, bir dönem Türk Sinematek Derneği’ni de “yazışma üyesi” statüsüyle bünyesine dahil etmişti.