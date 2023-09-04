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Finlandiya yeni pasaport uygulamasını denedi: Dünyada ilk

Dünyada dijital pasaport uygulamasını ilk deneyen ülke Finlandiya oldu. Finlandiyalı yetkililer, Dijital Seyahat Belgesi'nin, fiziksel pasaport kadar güvenilir olduğunu söylüyor.

Dünya
  • 04.09.2023 15:41
  • Giriş: 04.09.2023 15:41
  • Güncelleme: 04.09.2023 15:45
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Finlandiya yeni pasaport uygulamasını denedi: Dünyada ilk
Fotoğraf: AA

Finlandiya, dünyada ilk kez dijital pasaport uygulamasını denedi. 

Pilot uygulama, Finlandiya vatandaşlarının İngiltere'ye yapacakları uçuşlarda, akıllı telefonlarındaki dijital kimlik belgesini göstererek seyahat etmelerine imkan veriyor.

NTV'de yer alan habere göre, dijital pasaport sistemi Finlandiya havayolları ile Helsinki'den Londra, Edinburg ve Manchester'a yapılan uçuşlarda denendi.

Şubat sonuna kadar devam edecek pilot uygulamadan yararlanmak için parmak izi ve yüz tanıma bilgileriyle bir kereye mahsus kayıt yaptırılıyor.

Uçuştan dört saat önce Finlandiya Sınır Kontrol Birimi'ne akıllı telefon uygulaması üzerinden bilgi iletmek yeterli oluyor.

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