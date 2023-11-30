Fırtına bir kenti sürükledi

Yağmur ve fırtına dün de İstanbul’u vurdu. Yıkılan bir direk genç motokuryenin ölümüne yol açtı. Aşırı yapılaşma nedeniyle bir kez daha kentte kabus yaşandı.

Haber Merkezi

Yaklaşık 10 gündür yurt genelinde etkili olan sağanak ve fırtına İstanbul’da hayatı durma noktasına getirdi. Fırtına önceki gece yarısından itibaren etkisini gösterdi. Yağmur ise gün boyu sürdü. Kağıthane Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde fırtınanın etkisiyle bir elektrik direği orada bulunan 20 yaşındaki motosikletli kuryenin üzerine devrildi. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zeytinburnu sahilinde ise ‘Kadriye Ana’ isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturdu. Gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Avrupa Yakası’nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Fatih, Zeytinburnu, Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu’nda sağanak etkili oldu. Su baskınları yaşandı. Ağaçlar kökünden söküldü. Bazı evlerin çatısı uçtu. Silivri ve Arnavutköy’de taşan dereler evlere aktı. İBB CepTrafik verilerine göre, trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 90’a ulaştı. Olağanüstü iklim olaylarının daha sık yaşanacağı öngörüsü bir kez daha hatırlandı.

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KOZA HAN’IN SİMGESİYDİ

Fırtına Bursa’da da etkili oldu. 15’inci yüzyılda Osmanlı padişahı 2’nci Beyazıt tarafından yaptırılan Koza Han’ın avlusunda bulunan 250 yıllık anıt çınar devrildi.