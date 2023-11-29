Her yağmur can alıp gidiyor

Uzmanlar kentleri artık değişen iklim koşullarına uygun olarak planlamak gerektiğini hatırlatsa da manzara aynı. Son yağmurdan geriye yine yıkım kaldı. Kayıp 10 kişi aranıyor.

Ege’den Karadeniz’e dört gündür etkili olan sağanak yağmur ve fırtınanın yarattığı yıkım henüz ortadan kaldırılmadan yenisi geldi. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’de fırtına etikili oldu. Bazı deniz seferleri dünden itibaren iptal edildi. THY, İstanbul Havalimanı’na yapılacak 56 seferi iptal ettiğini duyurdu. Sel ve yağmurun vurduğu kentlerde temizlik çalışmaları dün de sürdü. Kentlerde son durum şöyle gerçekleşti:

• TRABZON: Beşikdüzü ilçesinde dalgalara kapılarak kaybolan 2 liseliyi arama çalışmaları dün de sürdü. Beşikdüzü Fen Lisesi öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz’ın aileleri de arama çalışmalarını takip etti. İki öğrencinin deniz fenerinde bulunduğu sırada gelen dalgayla denize sürüklendikleri görüntülenmişti.

• ZONGULDAK: Kent açıklarında batan kuru yük gemisinde kaybolan kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 10. gününde devam etti. Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemi fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batmıştı. Kayıp personelden 6’sının cansız bedenine ulaşıldı.

• İSKENDERUN: Hatay’ın İskenderun ilçesinde önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgâr ve sağanakla beraber deniz suyunun bastığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı’nda su baskınının etkileri dün de sürdü. AFAD Başkanı Oktay Memiş, bölgede inceleme yaparak şöyle dedi: "6 Şubat depreminde yaklaşık 40 santimetre kara parçası suya gömülmüştü. İskenderun Körfezi’nin tamamı için bunu söyleyebiliriz. Buna karşı başlattığımız tahkimat çalışmasında 2,2 kilometrelik alan tahkimat alanı neredeyse 4 kilometreye çıkarıldı."

• SİNOP: İki gün etkili olan fırtına, koruma altındaki kum zambaklarına da zarar verdi. Özellikle Akliman sahili boyunca etkili olan fırtına bölgedeki çok sayıda kum zambağını sökerek yol kenarındaki kaldırımın üstlerine kadar savurdu.

• GİRESUN: Tirebolu ilçesinde dev dalgaların getirdiği taşlar sahili kapladı. İlçede 10 ila 15 milyon lira arasında zarar meydana geldiği düşünülüyor.

• RİZE: Ardeşen’de yağmurun getirdiği odunları toplamak için sahile giden 52 yaşındaki Zeynep Bekar kayboldu.