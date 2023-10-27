Ford’da kazanım

ABD’de 3 otomobil tekeli Stellantis, General Motors ve Ford patronlarına karşı yaklaşık altı haftadır grev yapan işçilerin üyesi olduğu Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), Ford Motor ile anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

UAW’ın yüzde 36 istediği, patronların ise en son yüzde 17 teklif ettiği sözleşme sürecinde yüzde 25’lik zamda anlaşmaya varıldı. UAW Başkanı Shawn Fain, yaptığı açıklamada, “Ayağa kalk” olarak adlandırdıkları grevin sonuç verdiğini ve grevin 40’ıncı gününde Ford ile tarihi bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.