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Fransa'da 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bomba ihbarı ve saldırı tehdidi gerekçesiyle Lille, Bron, Nice, Nantes, Toulouse ve Beauvais'daki havalimanlarının boşaltıldığını bildirdi.

Dünya
  • 18.10.2023 14:02
  • Giriş: 18.10.2023 14:02
  • Güncelleme: 18.10.2023 14:06
Kaynak: AA
Fransa'da 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Fransa'da bomba ihbarı ve saldırı tehdidi nedeniyle 6 havalimanının boşaltıldığı bildirildi.

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Lille, Bron, Nice, Nantes, Toulouse ve Beauvais'daki havalimanlarında hiçbir uçağın kalkmadığını ve ikinci bir emre kadar uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, polis yetkilileri bu sabah saatlerinde adı geçen havalimanları için elektronik posta yoluyla bomba ve saldırı ihbarı aldı.

Güvenlik ekiplerini harekete geçiren ihbarlar sonrası, havalimanlarında bomba arama çalışmaları yapılıyor.

Havalimanına iniş yapan uçaklarda bulunan yolcuların terminale girişlerine izin verilmezken, terminaldeki yolcular çıkış kapılarına yönlendiriliyor.

Yolcuların sosyal medyada hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, havalimanlarının boşaltıldığı görülüyor.

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