Freud'un ünlü vaka çalışması artık Türkçe'de: "Kurt Adam"

Dünyanın en bilinen psikanalist ve nörologlarından biri olarak kabul edilen Sigmund Freud'un çocukluk nevrozu analizini yaptığı vaka çalışması Kurt Adam, Türkçe çevirisi yapılarak yayınlandı.

Avusturya doğumlu psikanalist ve nörolog Sigmun Freud'un, dönemin psikiyatrları tarafından "manik depresif delilik" tanısı alan ve umutsuz vaka addedilen yirmi üç yaşındaki Sergey Pankeyev adlı gencin analiz sürecine odaklandığı vaka öykülerinden oluşan Kurt Adam adlı eseri İş Bankası Kültür Yayınları tarafından Ahmet Fırat çevirisiyle yayınlandı.

Freud'un 1910’da başlayarak dört buçuk yıl boyunca haftanın beş günü devam eden analizi, meşhur vaka öyküleri arasında en uzun sürmüş ve en çok tartışılmış olarak ön plana çıkıyor.

KİTABIN AÇIKLAMASI

Hastanın dört ila sekiz yaşlarında, yani analize başlamadan on beş yıl önce geçirdiği çocukluk nevrozunu merkeze alan Kurt Adam vakası, Jung ve Adler’e karşı bir polemik yazısı olmanın yanı sıra Freud’un ilksel sahne, ters ya da negatif Oidipus kompleksi, analitik inşa gibi önemli kavramları aydınlattığı bir metindir.

Kitabın künyesi ise şu şekilde:

Çevirmen : Ahmet Fırat

Orijinal Adı: Aus Der Geschichte Einer Infantilen Neurose

Orijinal Dili: Almanca

Kağıt Bilgisi: 3. Hamur

Yılı: 2023