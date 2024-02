Galatasaray, 2 transferi bitirmek üzere

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile sözleşme imzalamak üzere.

Serge Aurier ile dün anlaşma sağlansa da transfer ücretindeki anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşma askıya alınmıştı ancak sorunların çözüldüğü ve Aurier'in takıma katılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bir diğer transferinin ise Fulham'da oynayan Carlos Vinicius olduğunu söyledi.

🚨🟡🔴 Carlos Vinicius to Galatasaray, here we go! Verbal agreement in place with Fulham on loan deal until the end of the season.



Gala plan to add Carlos Vinicius and Serge Aurier to their squad in the next hours.



All set for Vinicius to sign in today. pic.twitter.com/3bLNm0ygES