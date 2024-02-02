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Galatasaray, 2 transferi bitirmek üzere

Galatasaray, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Spor
  • 02.02.2024 15:17
  • Giriş: 02.02.2024 15:17
  • Güncelleme: 02.02.2024 15:29
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, 2 transferi bitirmek üzere

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile sözleşme imzalamak üzere.

Serge Aurier ile dün anlaşma sağlansa da transfer ücretindeki anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşma askıya alınmıştı ancak sorunların çözüldüğü ve Aurier'in takıma katılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bir diğer transferinin ise Fulham'da oynayan Carlos Vinicius olduğunu söyledi.

28 yaşındaki Brezilyalı santrforun da kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. 2022'de PSV'den Fulham'a transfer olan Vinicius, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol atarken geçen sezon ise Premier Lig'de 28 maçta 5 gol 2 asist kaydetmişti.

Sarı-kırmızılı ekip devre arası transfer döneminde Angelino, Boey ve Bakambu ile yollarını ayırmıştı. Galatasaray'ın bu iki transferin ardından solbek takviyesi yapması da bekleniyor.

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