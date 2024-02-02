Bakambu La Liga'ya transfer oldu

Sezon başında Galatasaray'a gelen Cedric Bakambu, Real Betis'e transfer oldu.

Sezon başında 700 bin euro'ya Al-Nasr'dan Galatasaray'a transfer olan Cedric Bakambu, La Liga ekibi Real Betis ile anlaştı. Betis, Bakambu için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Transferi gece saatlerinde KAP'a bildiren Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu’nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5.000.000 Euro garanti ücret ile net 5.050.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."

Böylece Bakambu, kariyerinde ikinci kez La Liga'da forma giyecek. 32 yaşındaki forvet oyuncusu, 2015'te Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olmuştu.

Bakambu bu yıl Galatasaray'da 16 maçta süre alırken 2 gol kaydetti.