Galatasaray 'Devler Sahnesi'ne adım atmak için avantaj peşinde

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gruplara kalmak için avantajlı bir skor için sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, "Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama tek hedefimiz gruplara kalıp kendi kaderimizi, geleceğimizi belirlemek" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ve takımın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson basın toplantısına katıldı.

İki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi istediğini aktaran Buruk, "İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. İki takım da play-off'a kadar geldi. Bundan sonraki tek hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Rakibimizin ne kadar istekli olduğunu biliyoruz. İki tane maç var. Buna göre hazırlandık. Rakibimizin güçlü bir takım olduğunu, özellikle kendi sahasında iyi işler yaptığını gördük. Biz de burada kendi kalitemizi, isteğimizi ve konsantrasyonumuzu sahaya koyacağız. Umarım iyi bir karşılaşma olur." diye konuştu.

KARŞILAŞMA SUNİ ÇİMDE OYNANACAK

Zemini suni çim olan Molde Stadı'nın diğer statlardan farklı olduğunu aktaran Okan Buruk, "Zalgiris'ten farklı olarak çok güzel bir stat atmosferi var. Zemindeki sentetik daha farklı. Burada oynanan maçlarda topun güzel bir şekilde aktığını gördük. Bugün antrenman yapıp sahayı tanıyacağız. Bu tür maçların çok fazla bahanesi yok. En iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmalarının Türk futbolu için önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İki turu geçtik. Bunu da atlayıp kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyoruz. Bu sadece bizim için değil Türk futbolu ve takımları için de çok önemli, değerli. Bu iki turu geçen Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama tek hedefimiz gruplara kalıp kendi kaderimizi, geleceğimizi belirlemek. Bunun iki yönü var. İlki finansal olarak elde edeceğimiz gelir. İkincisi de Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın heyecanını yaşamak. Bu hiç bir para ile tarif edilemez. Hiçbir şeyi bahane etmeden bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Teknik Direktör Okan Buruk ve savunma oyuncusu Victor Nelsson basın toplantısına katıldı / Fotoğraf: AA

NELSSON: AMACIMIZ GRUPLARA KALMAK

Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı savunma oyuncusu Nelsson, "Play-off'tan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Çok heyecanlıyız. Amacımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. Bunu başaracağımıza eminim" dedi.

"Devler Ligi"nde mücadele etmenin her futbolcunun hayali olduğunu anlatan Nelsson, "Her futbolcuların hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktır. Bizim de böyle bir şansımız var. Önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor" diye konuştu.

Nelsson, gruplara kalmaları durumunda hangi takıma karşı oynamak istediğinin sorulması üzerine, "Herhangi bir takım yok. İki sezon önce Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü takımlara ve oyunculara karşı oynamıştık" ifadelerini kullandı.

TETE KADROYA DAHİL EDİLDİ

Öte yandan Galatasaray takımında yeni transfer Tete'nin ismini UEFA'ya bildirilen kadroya eklendi. Sarı-kırmızılı kulübün lisansını çıkardığı Tete, UEFA'nın internet sitesindeki takım kadrosuna da dahil edildi.

LİNNES VE MİDTSJÖ İÇİN ANLAMLI KARŞILAŞMA

Norveç'te gerçekleşecek mücadele Molde takımının oyuncusu Martin Linnes ve Fredrik Midtsjö için de ayrı bir öneme sahip. Galatasaray'da 5.5 sezon forma giyen Martin Linnes'in süre alması halinde eski takımına karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö ise süre alması halinde kendi ülkesinin takımına karşı forma giymiş olacak.