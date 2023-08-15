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Galatasaray, Yusuf Demir'i Basel’e kiraladı

İsviçre Süper Ligi takımlarından Basel, Galatasaray’ın 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor
  • 15.08.2023 15:15
  • Giriş: 15.08.2023 15:15
  • Güncelleme: 15.08.2023 15:19
Kaynak: İHA
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Galatasaray, Yusuf Demir'i Basel’e kiraladı
Fotoğraf: AA

İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Basel, Galatasaray'ın 20 yaşındaki oyuncusu Yusuf Demir'i bir seneliğine kiraladı. 

Basel, Galatasaray’dan Yusuf Demir’i kiralık olarak renklerine bağladı. 

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar İsviçre ekibinin formasını giyecek.

Geçtiğimiz sezonun başında Rapid Wien’den, Galatasaray’a transfer olan Yusuf, sarı-kırmızılılarla 6 resmi maça çıkarken, gol ya da asist üretemişti. 

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