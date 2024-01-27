Gamze Akkuş İlgezdi, eşi Battal İlgezdi'nin istifasının ardından konuştu: Kime oy verecek?

CHP'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde de adaylarını resmileştirdiği toplantı öncesi partisinden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi, CHP'de kalmaya devam edeceğini söyledi. Gazeteci Şaban Sevinç'e konuşan İstanbul Milletvekili İlgezdi, "Ben istifa etmeyeceğim, ölünceye kadar CHP’de kalmaya devam edeceğim" ifadesini kullandı. İlgezdi, kime oy vereceği sorusuna ise yanıt vermedi.

Siyaset 27.01.2024 10:19 Giriş: 27.01.2024 10:19

Güncelleme: 27.01.2024 10:45 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi partisinde kalmaya devam edeceğini söyledi. Battal İlgezdi'nin istifası sonrası alacağı tutum merak edilen İlgezdi, bir açıklama yapmadan önce sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı aday tanıtım toplantısının duyurusunu paylaştı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yarın Eskişehir’de belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılacak.



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📍Porsuk Spor Salonu pic.twitter.com/H3ZkD2mUv8 — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) January 26, 2024 İlgezdi, konuyla ilgili ilk yorumunda ise CHP'den istifa etmeyi düşünmediğini kaydetti. KİME OY VERECEK? TV100'de "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan gazeteci Şaban Sevinç, İlgezdi ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Battal Beyin eşi Gamze Hanıma 'peki eşin istifa edip başka partiden aday olacağını söyledi. 'Sen kime oy vereceksin?' dedim. ‘Ben onu müsaadenle söylemeyeyim’ dedi. 'CHP’ye oy vereceğim' tabii demedi. 'Peki siz istifa etmeyi düşünüyor musunuz?' dedim. ‘Ben istifa etmeyeceğim, ölünceye kadar CHP’de kalmaya devam edeceğim’ dedi" CHP'NİN ATAŞEHİR ADAYI ONURSAL ADIGÜZEL CHP'de 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin aday belirleme mesaisi devam ederken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiği ve 7 partinin ortak adayı olacağını duyurmuştu. CHP'nin İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki adayı ise eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel oldu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti CHP'de, İstanbul ve Ankara'da adaylığı açıklanan 25 isim kimler oldu?