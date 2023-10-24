Gazete dağıtımcısı Selahattin Kaygusuz tutuklandı
Gözaltına alınan gazete dağıtımcısı Selahattin Kaygusuz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Batman'da açık tanık Ümit Akbıyık’ın ifadeleri gerekçe gösterilerek 20 Ekim’de yapılan ev baskınında gözaltına alınan Yeni Yaşam gazetesi Batman dağıtımcısı Selahattin Kaygusuz tutuklandı.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Kaygusuz, dört gündür tutulduğu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.
Savcılıktaki ifade işlemleri ardından Kaygusuz, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan Kaygusuz, 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
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