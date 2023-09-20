Gazeteci Aygül'e, "Kızılay etleri, AKP'li vekilin otelinde" haberi nedeniyle hapis cezası

Gazeteci Sinan Aygül, 3 sene önce yaptığı "Kızılay etleri, AKP'li vekilin otelinde" haberi nedeniyle yargılandığı davada, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül, "Kızılay etleri AKP'li vekilin otelinde" haberi nedeniyle 'iş yerine izinsiz giriş' suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı. Aygül, Twitter (X) üzerinden paylaştığı belgelerle dosyadaki rapora dair ayrıntılar verdi.

Gazeteci Aygül, 25 Ağustos 2020'de Bitlis News’te yayınlanan haberinde, Kızılay’ın 'yoksullara dağıtılmak üzere' hazırladığı etlerin, Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ve ağabeyi AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’a ait otelde kullanıldığına dair iddiaları paylaşmıştı. Söz konusu isimlerin şikayeti üzerine Aygül hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Suç duyurusunun üzerinden üç yıl geçtikten sonra 12 Ocak 2023’te, Aygül hakkında, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlamasıyla bir yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada 20 Nisan 2023'te verilen karara göre Aygül, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve dosyanın basit yargılama usulüne tabi olması sebebiyle dörtte bir oranında indirim yapılarak dört ay 15 güne düşürüldü. Aygül'ün verilen karara itiraz etmesi üzerine duruşma tarihi, 19 Eylül olarak belirlendi.

'İŞ YERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL' SUÇLAMASIYLA HAPİS CEZASI

Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada 20 Nisan 2023'te verilen karara göre Aygül, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği' gerekçesiyle altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve dosyanın basit yargılama usulüne tabi olması sebebiyle dörtte bir oranında indirim yapılarak dört ay 15 güne düşürüldü. Aygül'ün verilen karara itiraz etmesi üzerine duruşma tarihi, 19 Eylül olarak belirlendi.

Mahkemeden çıkan kararı sosyal medya hesabından duyuran Aygül, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

"Sonunda ceza aldım. 2020 yılında yaptığım 'Kızılay Etleri AKP'li Vekilin Otelinde' haberimden dolayı hakkımda 3 yıl sonra 'iş yerine izinsiz giriş' iddiasıyla açılan davadan 6 ay hapis cezası aldım. Ceza kısmına şaşırmadım. Ancak dosyada ilginç detaylar gördüm,.

Haberden sonra Kızılay tarafından konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmişti. Müfettiş raporu da dosyada yer aldı, okudum. Öğrendiğim ilk ilginç şey; Kızılay Tatvan Temsilcisi AKP Milletvekili Cemal Taşar'ın damadı Av. Mesut Sayılgan'mış.

Görüntüler Taşar Otel'den, ekip şöyle; Otel, AKP'li vekil Cemal Taşar ve kardeşi Battal Taşar'a ait, Battal Taşar Kızılay Tatvan Koordinatörü, Cemal Taşar'ın damadı Av. Mesut Sayılgan Kızılay Tatvan Temsilcisi, yeğenleri Feyzullah Piral hem otel müdürü hem Kızılay yetkilisi.

Sonunda ceza aldım🙄



2020 yılında yaptığım "Kızılay Etleri AKP'li Vekilin Otelinde" haberimden dolayı hakkımda 3 yıl sonra "İşyerine izinsiz giriş" iddiasıyla açılan davadan 6 ay hapis cezası aldım.



Ceza kısmına şaşırmadım.



Ancak dosyada ilginç detaylar gördüm, paylaşıyorum, pic.twitter.com/wjLxgr8IOo — Sinan Aygül (@sinanaygul) September 19, 2023

'743 KONSERVE NEREDE?'

Müfettiş raporuna göre o tarihe kadar Taşarların aile çiftliğine, pardon Kızılay Tatvan Temsilciliği'ne, gelen konserve sayısı 2016 adet, dağıtılan/çıkışı yapılan 978 adet, mevcutta bulunan 292 adet, aradaki fark 746 adet 743 adet konserve etin akıbeti belli değil, 3'ü otelde.

Müfettişin raporda, 'Temsilcilik' diye bahsettiği Taşarlar, yeğenleri ve damatlarının etleri dağıttıklarını söylediklerini ama zorunlu olan "ayni yardım teslim belgesinin düzenlenmediğini" söylüyor. Yani zorunlu olmasına rağmen kime dağıttıklarına dair bir kayıt tutulmamış.

'Etleri dağıttık ama kaydını tutmasını bilmiyorduk' diyen Taşarlar, yeğenleri ve damatları, bazı etlerin de belediye ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına verildiğini söylüyor. Müfettiş belediyeye, 'Size verdiler mi?' diye soruyor belediye de 'Verdiler, mültecilere verdik' diyor.

AKP'li vekilin kardeşi, Kızılay koordinatörü ve otelin sahibi Battal Taşar, konserve etlerin bir kısmını da Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na verdiklerini söylüyor ifadesinde. Müfettiş SYDV'ye soruyor. Verilen yanıt: 'Vakfımıza herhangi bir ayni malzeme teslimatı yapılmamıştır'."