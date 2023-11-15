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Gazeteci Elif Akkuş serbest bırakıldı

TRT’deki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımına ilişkin, anonim bir twitter hesabında yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklanan TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş serbest bırakıldı.

Güncel
  • 15.11.2023 22:15
  • Giriş: 15.11.2023 22:15
  • Güncelleme: 15.11.2023 22:20
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Elif Akkuş serbest bırakıldı

Avukat Hüseyin Ersöz, gazeteci Elif Akkuş'un serbest bırakıldığını duyurdu. Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı:

"TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş tahliye oldu. 20 Ekim tarihinde, ağır sağlık sorunlarına karşın, 112 acil sedyesinde, hukuka aykırı şekilde tutuklanan gazeteci Elif Akkuş, Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Elif Akkuş, TRT’deki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımına ilişkin, anonim bir twitter hesabında yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. Elif Akkuş, az önce Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye oldu." 

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