Gazeteci Murat Ağırel ‘Polatlar’ yüzünden tehdit edildiğini açıkladı: Sizin önünüzde eğilmem

Dilan ve Engin Polat’ın kara para akladıklarına ilişkin iddiaları başından beri takip eden Gazeteci Murat Ağırel, tehdit edildiğini açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Ağırel, "Hiç uzatmayalım, hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın" diye yazdı.

Sosyal medya ünlüleri Dilan-Engin Polat çiftinin kara para akladığının ortaya çıkmasında büyük bir rol oynayan ve Engin Polat'ın "üzerimizden prim kasıyor" dediği gazeteci Murat Ağırel, tehdit edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ağırel, kara paranın sahibini sorguladığını ve bu yüzden harekete geçildiğini vurguladı.

Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ateşe yürüyorum, ateşe dokunuyorum ve hep hedef oluyorum. Uyuşturucu Baronlarını ve maşalarını yazıyorum tehdit ediyorlar,hırsızları yazıyorum davalarla yıldırmaya çalışıyorlar,sahte ilaç çetelerini ve iş takipçilerini yazıyorum kadını koruma kanunundan uzaklaştırma kararı aldırıyorlar.

"ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN"

Bu seferki sebep Dilan Polat dosyası. Kirli paranın sahibini sorguladıkça malum odaklar harekete geçti.A kılları sıra beni tehdit ve baskı ile yönlendirmeye çalışıyorlar.

Sosyal medyadaki tetikçileri ile kara paranın kaynaklarından biri olan Sanal Bahis işi yokmuş ve ismi geçen kişiler suçsuzmuş algısı yaratmaya çalışıyorlar. Tezgah kuruyorlar, tehdit ediyorlar. Hiç uzatmayalım, hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın.

Asla vazgeçmeyeceğim. Memleketim için verecek bir canım, milletim için vereceğim son nefesim var.

Sizin önünüzde eğilmem."

Ateşe yürüyorum, ateşe dokunuyorum ve hep hedef oluyorum.

Uyuşturucu Baronlarını ve maşalarını yazıyorum tehdit ediyorlar,hırsızları yazıyorum davalarla yıldırmaya çalışıyorlar,sahte ilaç çetelerini ve iş takipçilerini yazıyorum kadını koruma kanunundan uzaklaştırma kararı… pic.twitter.com/goTb9NwXSM — Murat AĞIREL (@muratagirel) November 21, 2023

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NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda ve devamında başka tarihlerde yapılan operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.