Gazeteci Onur Tuğrul: Maça çıkılacağını tahmin ediyorum

Suudi Arabistan'da bulunan Gazeteci Onur Tuğrul, Süper Kupa öncesi krize ilişkin BirGün'e yaptığı açıklamada, "Maça çıkılacağını tahmin ediyorum. Devlet erkânı burada çünkü. Aksi durum olmaz muhtemelen, ortak paydada buluşulacağını düşünüyorum" dedi.

Oğulcan AYDIN

Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan Süper Kupa finaline ilişkin yaşanan kriz, yeni bir boyut kazandı.

Kulüplerin Atatürk’ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla sahaya çıkmak istemelerinin Suudi devleti yetkilileri ve TFF tarafından reddedildiği iddia edildi.

Öte yandan kulüp yetkililerinin maça çıkmayı reddettiklerine yönelik birçok haber sosyal medyada ve haber sitelerinde gündeme oturdu.

Suudi Arabistan’da bulunan Gazeteci Onur Tuğrul, BirGün’e konuştu.

Tuğrul, “Yaklaşık 1 saattir Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek toplantıdalar. Teyide muhtaç ama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da toplantıda olduğunu söyleyenler var, ancak kendisi otelde mutlaka bilgisi vardır. Girişte Dursun Özbek’e sorduğumda, “bakalım göreceğiz” şeklinde cevap verdi. Maça çıkılacağını tahmin ediyorum. Devlet erkânı burada çünkü. Aksi durum olmaz muhtemelen, ortak paydada buluşulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.