Gazeteci Seyhan Avşar hakkında adli kontrol talebi

Geçtiğimiz günlerde ifadeye çağırılan gazeteci Seyhan Avşar, bugün verdiği ifade sonrası adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yazdığı bir haber nedeniyle cuma günü ifadeye çağırılan gazeteci Seyhan Avşar bugün verdiği ifade sonrası adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Seyhan Avşar’ın “Felçli” lakaplı uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya’nın serbest kalması için o dönem cezaevlerinden sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçtiğine dair bir haber hazırladı. Haberin yayınlanmasının ardından İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı geldi.

Haberde Urfi Çetinkaya’nın adamları tarafından, Adli Tıp Kurumu’ndan Çetinkaya’nın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığına dair rapor hazırlanması için 5 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi. İstihbarata takılan bu bilgi Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na bildirilmeden önce Akın Gürlek ve Adli Tıp Kurumu başkanına iletilerek operasyonun önü kesildi.

Seyhan Avşar, erişim engeli kararını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilettiğinde belgenin sahte olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kararda yer alan avukat ve hakim isimlerinin ve hatta dosya numarasının sahte olduğu ortaya çıktı. Avşar, Akın Gürlek ile iletişime geçtiğinde ise Gürlek “Siz kararı sosyal medyada paylaşmışsınız o karar sahte. Öyle bir hakim yok" diyerek kararın sahte olduğunu kendisi de itiraf etti.

Seyhan Avşar’ın yaşananları sosyal medya hesapları üzerinden duyurmasının ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Avşar, Gürlek’in avukatının İstanbul Adliyesi’ne giderek gözaltına alınması konusunda baskı yaptığını iddia etti. Soruşturmanın başlatılmasının ardından akşam saatlerinde Avşar’ın evinin önünde polisler gelerek Avşar’ı ifadeye çağırdı.