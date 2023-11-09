Gazeteciler hâkim karşısında

Haber Merkezi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 Haziran’da gözaltına alınarak tutuklanan ve 15’i 13 ay sonra tahliye edilen 18 gazeteci hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davanın 2. duruşması bugün görülecek.

Gazetecilerin ilk duruşmasını takip eden PEN Norveç’in Türkiye Hukuk Danışmanı, insan hakları avukatı Şerife Ceren Uysal, gazetecilerin iddianamesine dair “PEN Norveç’in Türkiye İddianame Projesi” raporunu gazetecilerin duruşması öncesi paylaştı. Gazeteciler hakkında hazırlanan 728 sayfalık iddianamenin incelendiği raporda, gazetecilerin iddianamelerinin 9 ay boyunca hazırlanmadığına dikkat çekildi. Raporun girişinde “Çok sayıda hak ihlali ile gündeme gelen yargılamanın iddianamesinin yürürlükte olan iç hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamında incelenmesinin Türkiye’de özellikle Kürt basını üzerinde yoğunlaşan baskıcı örüntünün açığa çıkması yönüyle önemli bir arşiv niteliği taşıyacağını umuyoruz” denildi.

Cumhuriyet’teki yazısı gerekçe gösterilerek hakkında açılan dava nedeniyle 5. kez hapse giren gazeteci Barış Pehlivan da bugün hâkim karşısına çıkacak.

Pehlivan davaya ilişkin, "Biliyorsunuz ki; Cumhuriyet’teki bir yazıma açılan dava gerekçe gösterilerek hapse atıldım. On binlerce suçlunun dışarı çıktığı infaz düzenlemesinden de hakkım olmasına rağmen yararlandırılmadım. Şimdi o davanın günü geldi. Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde buluşalım" dedi.