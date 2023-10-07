Gazetecilerin azmi tükenmez

Emek Servisi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye Ofisi işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev, 51’inci gününü geride bıraktı. Sendika tarafından sosyal medya platformu X’te yapılan açıklamada, “Müzakere masasına dönün ve sendikal hakları tanıyın. Atılan üyelerimizi işe geri alın. Adil bir ücreti toplu iş sözleşmesi ile garanti altına alın. Günler geçer, azmimiz tükenmez” ifadelerine yer verildi.

Ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen Sputnik, sendikaya herhangi bir ücret artışı teklifi vermedi. Önce sendika üyelerine istifa etme baskısı yapan yönetim, daha sonra da TGS’de örgütlü 24 gazeteciyi işten çıkardı. Anayasa’nın sendika hakkını tanıyan maddesinin yanı sıra sendikalar kanununu da çiğneyen işveren, sendika işyeri temsilcisini de işten atmıştı.