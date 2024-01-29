Gaziantep'te katliam: Evli olduğu kadını ve kadının kardeşlerini öldürdü, intihar etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, evli olduğu kadını ve kadının erkek kardeşlerini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, aynı silahla intihar etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadın 29.01.2024 11:29 Giriş: 29.01.2024 11:29

Güncelleme: 29.01.2024 11:35 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, evli olduğu kadını ve kadının 2 erkek kardeşini katleden, 2 kişiyi de yaralayan zanlı intihar etti. Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta, isimleri henüz öğrenilemeyen bir kişi ile evli olduğu kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yanında bulundurduğu silahla evli olduğu kadını ve kadının 2 erkek kardeşini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı. Bölgeden 27 APP 441 plakalı aracıyla kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla otomobilinde intihar etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa'da kadın cinayeti: "Ablanı öldürdüm" mesajı 22 yaşındaki Bahar Kanyılmaz, boşanmak istediği erkek tarafından katledildi!