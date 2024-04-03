Gaziosmanpaşa'da gerilim sürüyor: CHP'lilerden destek çağrısı

Oyların yeniden sayılacağı Gaziosmanpaşa'da gerilim sürüyor. CHP'nin az farkla kaybettiği yerlerde yapılan itirazların kabul edilmemesine tepki gösteren CHP'liler, hukuksuz itirazlar nedeniyle kavga çıktığını belirterek İstanbullu yurttaşlardan destek istedi.

CHP'nin yerel seçimlerde 879 oy farkla kazandığı Gaziosmanpaşa ilçesinde bütün oyların tekrar sayılmasına karar verildi.

CHP'nin az farkla kaybettiği yerlerde sayımlar tekrarlanmazken AKP'nin itirazlarının kabul edilmesine CHP'liler tepki gösterdi.

CHP'DEN DESTEK ÇAĞRISI

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, hukuksuz itirazlar nedeniyle kavga çıktığını belirterek İstanbullu yurttaşlardan destek istedi.

Akp hukuksuz şekilde itiraz ediyor! Kavga çıkıyor! Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bizlere destek olmaya davet ediyoruz! pic.twitter.com/8jzchgyQWL — CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı (@chpgopasa) April 3, 2024

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP istanbul Milletvekili Özgür Karabat, "İktidarı bir kez daha sandık iradesine saygılı olmaya; İl Seçim Kurulu ve YSK'yı sorumlu sorumlu davranmaya davet ediyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Oylar Gaziosmanpaşa’da sayılacaksa, bizim de itiraz ettiğimiz Arnavutköy, Fatih, Pendik, Zeytinburnu, Ümraniye ve Bahçelievler’de de sayılmalı!" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

"GOP'TAN ELİNİ ÇEK"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise sadece geçersiz oyların değil tüm oyların tekrar sayılmasını 'skandal' olarak nitelendirdi ve "YSK’ya yaptığımız itirazın sonucunun beklenmesi gerekirken, ısrarla sayımı başlatmaya çalışmaktadırlar...Sabık Bakan, GOP’tan elini çek" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa’dan kirli ellerinizi çekin..

970 oy farkla kazandığımız GOP seçiminde, yapılan itiraz üzerine, geçersiz oylarla sınırlı kalınmayarak, bir başka skandala imza atılmış ve tüm sayımın yeniden yapılmasına karar verilmiştir.

YSK’ya yaptığımız itirazın sonucunun… pic.twitter.com/hCcdvwqiyV — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) April 3, 2024

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada "Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı" demişti.