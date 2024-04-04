Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılıyor: Son durum ne?

AKP'nin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan ve saat 23.00 sıralarında ara verilen sayım, sabah yeniden başladı. 1030 sandıktan 726'sı sayılırken, CHP'li Hakan Bahçetepe'nin 861 oy farkıyla önde olduğu öğrenildi.

AKP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayılması kararlaştırılan Gaziosmanpaşa'da oy sayımına devam ediliyor.

Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına, verilen aranın ardından tekrar başlandı.

AKP'nin, belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan ve saat 23.00 sıralarında ara verilen sayım, sabah yeniden başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde kaldığı yerden devam edilen işlemler için partililer ve sayım görevlileri salondaki yerlerine geçti.

Polis ekiplerinin, girişinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı, etrafı bariyerlerle kapatılan merkeze gerekli izni olanlar dışında kimsenin girişine izin verilmedi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa ile ilgili açıklama yaptı.

"Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım başladı" diyen Çelik, "Muhtemelen bugün sayım bitmiş olacak ve Hakan Bahçetepe Başkanımız Gaziosmanpaşa halkına hizmet etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım başladı, muhtemelen bugün sayım bitmiş olacak ve Hakan Bahçetepe Başkanımız Gaziosmanpaşa halkına hizmet etmeye başlayacak.



Beykoz’da sayım kurulların oluşmasıyla bir süre sonra başlayacak.



Her bir oyun titizlikle takipçisiyiz! Günlerdir… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 4, 2024

"SAYIM BU GECE GEÇ SAATLERDE BİTEBİLİR"

Spor salonunda oy sayımını bir süre izleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise partisinin üyelerinden bilgi aldı.

Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün başlayan sayımlarda şu ana kadar 1030 sandıktan 593'ünün sayıldığını kaydetti.

Yeniden yapılan sayıma göre yaklaşık 900 oy önde olduklarını belirten Çelik, sayımın bu gece geç saatlerde veya yarın öğlen saatlerinde bitmesini öngördüklerini aktardı.

OY SAYIMINDA SON DURUM

Edinilen bilgiye göre, 1030 sandıktan 726'sı sayıldı. CHP'li Hakan Bahçetepe 861 oy farkıyla önde yer aldı.