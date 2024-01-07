Gazze'de bir gazeteci daha hava saldırısında hayatını kaybetti
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Kaynak: AA
Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli gazeteci Ali Salim Ebu Acve'nin Gazze kentinde görevini ifa ettiği sırada İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 110'a yükseldiği ifade edildi.
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