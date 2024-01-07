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Gazze'de bir gazeteci daha hava saldırısında hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Dünya
  • 07.01.2024 20:07
  • Giriş: 07.01.2024 20:07
  • Güncelleme: 07.01.2024 20:13
Kaynak: AA
Gazze'de bir gazeteci daha hava saldırısında hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli gazeteci Ali Salim Ebu Acve'nin Gazze kentinde görevini ifa ettiği sırada İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 110'a yükseldiği ifade edildi.

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