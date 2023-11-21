Gazze’den tahliye edilen 87 kişi Türkiye’ye getirildi

Gazze’den tahliye edilen 87 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu Türk vatandaşları havalimanındaki işlemlerinin ardından otele gönderildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve Kuzey Kıbrıs vatandaşı 87 kişi, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen 27 KKTC, 60 Türkiye vatandaşını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs vatandaşlarını havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Gazze'den tahliye edilen vatandaşlara havalimanında çay ve kurabiye ikramında bulunuldu.

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen otobüslerle havalimanından ayrılırken, Kuzey Kıbrıs vatandaşları ve ikamet yeri başka iller olanlar AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

Yaşadıkları süreci anlatan Özgül Smery, "3 günden beri sınır kapısındaydık, çok yorgunum. Ülkeme geldiğim için seviniyorum ama bu buruk bir sevinç tabii, arkamda bıraktıklarım için. İki torunum ve gelinimi çıkaracaktım, gelinimin ismi listede olmadığı için onları sınırda bırakmak zorunda kaldım. Ve bu çok üzücü oldu. İnşallah barış olur ama sanki biraz uzun sürecek gibi" dedi.

Duygularını ifade eden Sümeyra Yıldız ise, "Ülkemize gelerek birazcık rahatladık tabii ama Filistin özgür olana kadar tam anlamıyla iyi olamayacağız. Elimizden geldiği kadar mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.