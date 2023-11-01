Gazzelileri Sina’ya sürme senaryosu

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İsrail medyasında yer alan haberlere göre İstihbarat Bakanlığı’nın hazırladığı bir belgede, Gazze’deki sivil nüfusun Kuzey Sina’daki çadır kentlere taşınması, ardından kalıcı kentler ve bir insani yardım koridoru inşa edilmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin girişini engellemek için İsrail içinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması önerildi.

Belgede yerlerinden edilen Filistinlilerin tekrar girişini engellemek için İsrail içinde Mısır sınırını da kapsayan bir güvenlik bölgesi oluşturulması öngörülüyor. İstihbarat Bakanlığı’nın politika belirleme yetkisi bulunmuyor.