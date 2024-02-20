Geert Wilders'tan Feyza Altun'a destek: “O bir kahraman”

Hollanda'nın aşırı sağcı siyasetçisi Geert Wilders, şeriat hakkındaki paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan avukat Feyza Altun’a destek verdi. Wilders, “Feyza Altun bir kahramandır!” yazdı.

Hollanda'da geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde lideri olduğu Özgürlük Partisi (PVV) ile en yüksek oyu alan göçmen karşıtı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, şeriat hakkındaki paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına avukat Feyza Altun’a destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wilders, “Feyza Altun bir kahramandır!” yazdı.

Feyza Altun bir kahramandır! https://t.co/Ja9i6M28Tz — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 19, 2024

Feyza Altun, sosyal medya hesabından bir kullanıcıya yanıt verirken "Şeriate s..kayım" ifadelerini kullandığı için hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınmıştı.