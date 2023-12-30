Geert Wilders'tan Süper Kupa paylaşımı: "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0"

Hollanda'nın aşırı sağcı siyasetçisi Geert Wilders, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak dün akşam yaşanan gelişmelerin ardından iptal edilen maçla ilgili yaptığı paylaşımda "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0" yazdı.

Hollanda'da geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde partisi PVV ile en yüksek oyu alan göçmen karşıtı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders sosyal medya üzerinden Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak dün yaşanan gelişmeler üzerine iptal edilen Süper Kupa maçıyla ilgili paylaşım yaptı.

Wilders, "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0" ifadelerini kullandı.

Atatürk - Saudi Arabia: 10-0 👍 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 29, 2023

Geçtiğimiz hafta da ‘Türkiye'de laikliği ve kemalizmi destekleyen’ bir lider için çağrı yapan Wilders, "Laikliği ve kemalizmi destekleyen Türk vatandaşlarının bir sonraki seçimleri kazanabilecek yeni bir lider seçmelerini diliyorum. Türkiye'ye daha fazla Arap akınını durduran, Türk kadınlarını koruyan, işçi sınıfını destekleyen ve yolsuzluğu durduran biri" demişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün akşam saat 20.45'te oynanması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, takımların sahaya Atatürk tişörtleri ve pankartı ile çıkmasının Suudi yetkililer tarafından engellenmesi üzerine iptal edilmişti.