Geleceğimiz için pusulada SOL var

Haber Merkezi

SOL Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde aday göstereceği il, ilçe belediye başkanları ile meclis üyesi adaylarını açıkladı. Kocaeli, Sakarya ve Malatya büyükşehir belediyelerinde aday gösterecek olan SOL Parti Çankaya, Buca, Defne, Kemalpaşa, Fatsa ve Hozat'ta da kendi adaylarıyla seçime katılacak. Meclis üyelikleri seçimlerinde 81 ilde 732 ilçede pusulada olacakları belirtilen SOL Parti açıklamasında şunları kaydedildi: "Ülkemizi karanlığa boğan şeriat ve hilafet heveslilerine karşı; aydınlık bir ülke yolunda, devrimci demokratik bir cumhuriyet mücadelesi için pusulada SOL Var! Bir avuç haraminin soygun düzenine karşı; emekçi halkın insanca yaşam, eşitlik ve adalet mücadelesi için pusulada SOL Var! Askeri üsleri, yağmacı şirketleriyle ülkemizi işgal eden emperyalizme karşı; tüm bağımsız Türkiye mücadelesi için pusulada SOL Var! Belediye’nin kaynaklarını tarikata, cemaate, yandaşa, soyguncuya aktaranlara dur demek için pusulada SOL Var! Tek kişinin değil, meclisleriyle örgütlenmiş halkın söz, yetki ve karar sahibi olacağı demokratik yerel yönetimler için pusulada SOL Var!

SOL’UNDA DENİZ VAR

Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıklayan SOL Parti’nin adayı Avukat İlkay Deniz Torun Yüce oldu. Ayrıca SOL Parti Kocaeli İl Örgütü yarın gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısıyla beraber büyükşehir ve il meclis üyesi adaylarını tanıtacak. Toplantıya SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ve MYK Üyesi Dilara Kurtuluş da katılacak.

FATSA FİKRİ’NİN YOLUNDA

Öte yandan Ordu’nun Fatsa ilçesinde de belediye başkan adayını açıklayan SOL Parti, 26 Şubat Pazartesi günü Fatsa’da gerçekleştireceği basın açıklamasıyla aday tanıtımını gerçekleştirecek. SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş’ın da katılacağı basın açıklamasına “Halk için Fatsa Fikri’nin Yolunda” sloganı ile halka çağrı yapıldı.