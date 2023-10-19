Gelecek Partili Sema Silkin Ün'den skandal paylaşım: Parti Sözcüsü Özcan'dan isimsiz tepki

Gelecek Partili Sema Silkin Ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve Filistin'deki çatışmalarda Hamas tarafından kaçırılarak cansız bedeni teşhir edilen Shani Louk ve hayatını kaybeden Filistinlilerin ölümünü kıyasladı. Ün, "Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan birinin kamyonet kasasındaki görüntüsü üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar savaş suçu aradığınız bir kamyonet kasası varsa işte burada" diyerek skandal bir açıklamada bulundu. Parti Sözcüsü Serkan Özcan ise isim vermeden parti programını anımsatarak "Mağdur kim olursa olsun, Hangi kıyafeti giyerse giysin, Hangi dine ve mezhebe sahip olursa olsun..."

Güncel 19.10.2023 10:56 Giriş: 19.10.2023 10:56

Güncelleme: 19.10.2023 11:50 Kaynak: Haber Merkezi

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Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerin ölümünün giysiler üzerinden değerlendirildiğini öne sürerek skandal bir açıklamada bulundu. Ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas tarafından öldürülerek çıplak bedeni kamyonet kasasında teşhir edilen Shani Louk'u anımsatarak kamyonet kasasında kefenlenmiş cansız bedenlerin olduğu bir fotoğrafa yer verdi. Ün, Shani Louk'un ölümünün ardından paylaşılan bir fotoğrafa ve kefenlenmiş cansız bedenlere işaret ederek şunlara yer verdi: “Çok öfkeliyim en çok da İsrail medyasının yalanlarına kanıp bir avuç Filistinli’yi yalnız bırakanlara. Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan birinin kamyonet kasasındaki görüntüsü üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar savaş suçu aradığınız bir kamyonet kasası varsa işte burada.” Ün'ün paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Ün'ün paylaşımından kısa süre sonra Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, sosyal medya hesabından isim vermeden parti programını anımsatan bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "İnsan onurunu korumanın ve yüceltmenin temel şartı; Mağdur kim olursa olsun, Hangi kıyafeti giyerse giysin, Hangi dine ve mezhebe sahip olursa olsun, Hangi yaşam biçimini tercih ederse etsin, yaşadığı her mağduriyette amasız ve fakatsız yanında olmaktır" ifadelerini kullanan Özcan'ın Ün'ün paylaşımına işaret ettiği görüldü. Özcan'ın açıklaması şöyle: Gelecek Partisi’ni anlatırken referans kaynağım her zaman parti programımız oldu.



Kurucusu olduğum partinin, siyasetinin temeline “insan onurunu korumayı ve yüceltmeyi” yerleştirmesinden gurur duydum.



İnsan onurunu korumanın ve yüceltmenin temel şartı;



✅Mağdur kim olursa… pic.twitter.com/dVVXDDtgXj — Serkan Özcan (@serkanozcan1) October 18, 2023 CANLI BLOG | Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 13. gün: İsrail, UNRWA'ya ait okulu vurdu Hamas'ın cansız bedenini teşhir ettiği kadının kimliği belli oldu: "Barış için yapılan müzik festivalindeydi"