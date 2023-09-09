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Gelecek Partisi'nden, 3 milletvekilinin AKP'ye geçeceği iddiaları hakkında açıklama

Gelecek Partisi, CHP listelerinden seçilen 3 milletvekilinin istifa ederek AKP'ye katılacağı iddialarını yalanladı.

Güncel
  • 09.09.2023 16:03
  • Giriş: 09.09.2023 16:03
  • Güncelleme: 09.09.2023 16:12
Kaynak: Haber Merkezi
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Gelecek Partisi'nden, 3 milletvekilinin AKP'ye geçeceği iddiaları hakkında açıklama

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, CHP listelerinden TBMM'ye giren 3 milletvekilinin AKP'ye katılacağını iddiasını 'provokasyon' diyerek yalanladı. 

Yandaş yazar Taha Hüseyin Karagöz, 3 Gelecek Partili milletvekilinin AKP'ye geçme kararı aldığını iddia etti. 

İddiaya sosyal medya hesabından yanıt veren Selçuk Özdağ, "1 Ekim’de TBMM’de Grubumuzu ve Grup toplantımızı izlemeye davet ediyoruz. Bizler satmayan ve satın alınamayan kişileriz" dedi.

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