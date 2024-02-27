Gelin bu düzeni hep birlikte değiştirelim

SOL Parti, Çankaya ve Fatsa’da adaylarını tanıttı. Çankaya Adayı Başer, “Gelin hep birlikte bu düzeni değiştirelim” vurgusu yaparken Fatsa Adayı Şahin ise “Geçmişten aldığımız güçle mücadele ediyoruz” dedi.

BirGün / ANKARA

SOL Parti, Ankara Çankaya belediye başkanı adayı, Parti’nin Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Parti Sözcüsü İlknur Başer, Çankaya Belediye Başkanı Adayı oldu. Aday tanıtımına Parti Sözcülerinden Gizem Özdem ve Ankara Sözcüsü Fatoş Erol da katıldı. SOL Parti, Ordu’nun Fatsa ilçesinde ise Resul Şahin’i aday gösterdi. Fatsa’da düzenlenen aday tanıtım toplantısına partinin MYK Üyesi Alper Taş katıldı.

Ankara İl Sözcüsü Fatoş Erol, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada “Yerel seçimler çok temel olarak AKP-MHP blokunun bir önceki yerel seçimlerde kaybettiği kentleri geri almaya çalıştığı, siyasal İslamcı faşist rejimi tahakküm etmeye çalıştığı bir seçim olacak. Seçim sürecindeki tartışmalar, bütün bu politikadan azade olarak, kişilere, aritmetik sayılara, hesaplara ya da popüler adaylara odaklanmış durumda. Yerel seçimlere giderken temel olarak kent hakkını tartışamıyoruz. Belediyelerin kentlerde sunması gereken kamusal hizmetlerin şirketler aracılığıyla paralı olarak sunuluyor olması konuşulmuyor. Kentler, depremlere, sellere karşı korunmasız durumda. Bunlara dair önlemler alınmıyor ve bunun kendisi tartışılmıyor.” diye konuştu.

SOL Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı İlknur Başer oldu.

PUSULADA SOL VAR

Parti’nin Sözcülerinden Gizem Özdem de partinin yerel seçimlerdeki politik tavrını açıkladı. Özdem, AKP-MHP için yerel seçimlerin bir rövanş olduğunu belirterek, gerici baskıcı rejimi daha da derinleştirmek ve sağlamlaştırmak istediğine dikkat çekti. Kocaeli, Sakarya, Malatya’da büyükşehir belediye başkan adayları belirleyen Parti’nin, 6 ilçede belediye başkanlıklarına aday olduklarını açıklayan Özdem, 81 ilde tüm il ve ilçe belediye meclislerinde seçime girdiklerini duyurdu. Aksaray Saratlı beldesinde de belediye başkanı adayı çıkardığını açıkladı.

Parti’nin Sözcülerinden ve Çankaya Belediye Başkanı Adayı İlknur Başer, insanca yaşanılacak bir Çankaya’yı inşa etmek için yola çıktıklarını belirtti. Başer, “Kolektif bir siyaset için halkla birlikte üreteceğiz, halkla birlikte yöneteceğimiz bir Çankaya’ya adayız. Siyaset, sadece siyasi elitlerin konuştuğu meclis toplantılarından ibaret. Halk tamamen devre dışı bırakılmış durumda oy deposu olarak görülüyor. Bu denklemi biz devrimcilere, ilericilere, kadınlara düşüyor” dedi. Uzun yıllar sağlık emekçisi olarak çalıştığını hatırlatan Başer, şu ifadeleri kullandı:

“Çankaya’nın rantçı, talancı, piyasacı politikalarla talan edildiği, siyasal İslamcıların mührünü Çankaya’ya basmaya çalıştığı bir dönemde toplumsal aydınlanma için kadınların, gençlerin, çocukların, emekçilerin, emeklilerin, LGBTİ bireylerin, herkesin Çankaya’sını inşa etmek adayız.” Başer, “Yok sayılmak istenen, eve kapatılmak istenen kadınlar, şeriata karşı laiklik için haklarımız için hep birlikte mücadeleye hazır olalım. Kadınlarla birlikte ülkeyi değiştirmek için gelin önce Çankaya’yı değiştirelim. Artık bu ülkede birbirinin benzeri olan siyasetten yıldık, bıktık” diye konuştu. Fatsa’daki aday tanıtım toplantısında konuşan Alper Taş ise, “Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Buradayız, Belediye Başkan Adayımız Resul Şahin ve meclis üyesi adaylarımızla buradayız. Bizim bir fikrimiz var. Bizim bir ideolojimiz var. Bizim bir tarihimiz var arkadaşlar. İşte bu yüzden biz Fatsa’da Belediye Başkanlığına aday oluyoruz. Fatsa’da demokrasi anlayışını, ‘79’da Karadeniz’in bu şirin kentinde bütün Türkiye’ye demokrasinin ne olduğunu, ne olması gerektiğini gösteren Fatsa fikrini hatırlatmak istiyoruz. Fatsa fikrinin dayandığı demokrasi anlayışıdır, felsefesidir, düşüncesidir, siyaset anlayışıdır. O yüzden bugün Türkiye’nin bu fikre çok ama çok ihtiyacı vardır. 2018’den beri başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz, ülkemizin başı beladan kurtulmuyor. İşsizlik almış başını gidiyor, kadın cinayetleri artıyor, doğamız katlediliyor. Demokrasi alanımız daralıyor! Cumhuriyetin, cumhuriyetimizin en önemli kazanımı laiklik tasfiye ediliyor” şeklinde konuştu.

Partinin Fatsa Belediye Başkan Adayı Şahin ise şu ifadeleri kullandı: “2009’da burada ekoloji mücadelesini ilk başlatan bizleriz. Kimse ekolojiyle ilgilenmezken biz burada HES’lere karşı çıkan mücadele başlattık. Hani ‘Görevden değil, gönülden’ diyorlar ya, onların gönlü yandaşlarına çıkar sağlamakta. Halka sırtlarını dönmüşler. Oysa biz, onlardan farklı bir çalışma yürüteceğiz! Fatsa’da 12 Eylül öncesi Fikri Sönmez ve arkadaşlarının yarattığı bir değer vardı. Burada “Çamur Kampanyası”, kara borsa ve tefeciliğe karşı çalışmalar ve bir yığın çok değerli faaliyetler yapıldı. Ama 12 Eylül sonrası bunların hiçbiri anlatılmadı. Geçmişten örnek aldığımız mücadeleyi sürdüreceğiz.”