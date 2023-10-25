Gençliğin parası gericilere gidiyor

Öğrencilerin barınma sorununun çözümüne yönelik adım atmayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerici vakıf ve derneklere aktaracağı para belli oldu. Vakıflara gelecek üç yıl içinde 5 milyar TL transfer edilecek.

Mustafa BİLDİRCİN

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024-2026 dönemine yönelik bütçe verileri, dramatik tabloyu ortaya koydu. Devlet yurtlarının yetersizliği, fahiş kiralar ve yüksek ücretli özel yurtlar nedeniyle öğrenciler barınma problemiyle karşı karşıya kalırken bakanlığın vakıf ve derneklere milyarlarca lira para aktaracağı belirlendi.

Başkanlığın 2024 ve 2026 yıllarını da kapsayan üç yıllık dönemde vakıf ve derneklere aktaracağı toplam paranın 5 milyar TL’ye dayanacağı öğrenildi.

6 AYDA 522 MİLYON TL

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın mali verilerine göre, 2022 yılında derneklere 563 milyon 515 bin TL aktarıldı. Bakanlık, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere 2023’ün yalnızca ilk yarısında ise 522 milyon 660 bin TL aktardı.

2024’TE 1,3 MİLYAR TL

Bakanlığın 2024 yılı bütçesi ve 2025 ile 2026 yıllarına yönelik bütçe öngörülerinin paylaşıldığı veriler ise bakanlığın kasasının vakıf ve derneklere ardına kadar açılmaya devam edileceğini gözler önüne serdi. Buna göre, 2024 yılında vakıf ve derneklere aktarılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesine 1 milyar 325 milyon 4 bin TL yerleştirildi. Vakıf ve derneklere 2025 ve 2026 yıllarında aktarılacak para da milyarlarca lira olarak tahmin edildi. Bakanlığın 2025 ve 2026 yıllarında vakıf ve dernekler için ayırmayı planladığı para kayıtlara sırasıyla 1 milyar 631 milyon 40 bin TL ve 1 milyar 849 milyon 297 bin TL olarak geçti.

STADYUMLARA MİLYARLARCA LİRA

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Stadyumlar” başlığı altında paylaştığı veriler ise bakanlığın bütçe kullanım tercihlerini ortaya koyuyor. 2011-2022 yatırım programında bakanlığa ait 36 adet stadyum projesi bulunduğu ifade edilirken projelerin toplam maliyeti 5 milyar 162 milyon 113 bin 280 TL olarak ifade ediliyor.