Gençlik festivali değil, iş kuyruğu

İBB tarafından düzenlenen istihdam fuarına katılan gençler uzun kuyruklar oluşturdu. İBB yetkilileri, dört yılda İBB kariyer portalı üzerinden 1,7 milyon, istihdam ofislerine ise 800 bin kişinin başvurduğunu söyledi.

Oğulcan AYDIN

2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı ve Zirvesi, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşması ile dün başladı. 150 firmanın stant açtığı istihdam fuarın ilk gününde adeta gençlik festivali yoğunluğu yaşandı. Fuarın ilk gününde 15 bin kişinin başvuru yapması, genç işsizliğe ilişkin vahim tabloyu gözler önüne serdi.

Dün saat 10.30’da başlayan fuara, birkaç saat içinde gençler akın etti. Firmaların önünde, iş başvurusu yapmak isteyen gençler uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan ekonomik buhran, lise öğrencilerinin dahi çalışmak zorunda bıraktı. İsmini vermek istemeyen bir stant görevlisi, staj veya yarı-tam zamanlı iş arayanların yalnızca üniversiteliler ya da üniversite mezunları olmadığını, lise öğrencilerinin de fuara katılarak iş ve staj aradıklarını ifade etti.

BEŞ GENÇTEN BİRİ

İBB yetkilileri, 150 firmanın stant kurduğu fuarda, 3 bine yakın istihdam hedeflediklerini belirtti. İlk gün 15 bine yakın gencin iş başvurusu yapmak için fuara geldiği ifade edilirken, bu sayının önümüzdeki günlerde ortalama 25-30 bine çıkacağı tahmin ediliyor.

İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman’ın verdiği veriler, işsizliğin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Son dört yılda İBB kariyer üzerinde 1,7 milyon kişinin belediyede işe girmek için başvurduğunu hatırlatan Duman, “Yine 2019-2023 yılları arasından sadece istihdam ofislerine başvuru yapan kişi sayısı 800 bin. Bu noktada da 160 bin kişiye özel sektörde iş bulduk. Bugün fuarda olan 150 şirket de bunun için personel arıyor. Burada kritik nokta gençlerin işsizliği. Sadece işi olmayan gençler değil, istediği işte çalışmayanlar da aslında teknik olarak işsiz sayılacak insanlar. Bunları da denkleme kattığımız zaman milyonlarca İstanbullu iş arıyor sonucunu çıkarıyoruz” diye konuştu.

İstihdam ofisleri sayesinde 1 milyonluk bir hane nüfusuna ilave gelir sağladıklarını belirten İstanbul Personel Yönetim Anonim Şirketi (İSPER) A.Ş. Genel Başkanı Banu Saraçlar, “Genç işsizlik yalnızca İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de problem. Saptamalarımıza göre her beş gençten bir tanesi istihdam dışında. Üniversite mezunu işsizlikteki artış oranı bizim için korkutucu. Gençlerimizi iş fırsatları ile buluşturmak için buradayız. Gençlerdeki işsizlik kaygısı büyük bir sorun. Bu kaygı sadece yerel yönetimin teşviki ile giderilebilecek seviyede değil” ifadelerini kullandı.

SADECE GENÇLER YOK

Gençlerin çoğunluğunu oluşturduğu fuarda, orta yaşlı bireylerin de katılımı yüksekti. Çocuğuna iş bulmak için fuara gelen Kezban D., ekonomik krizin gençlerde yarattığı kaygı ve stres bozukluğuna dikkat çekti. Kezban D., “5 çocuklu bir aileden gelmemize rağmen bu kadar ekonomik problem yaşamadık. Ben iki çocuğuma da tüm imkânları sağlamak için çabalamama rağmen mutlu değiller. Hayata bir sıfır yenik başlıyorlar” diye konuştu.

MUTLULUKTAN VAZGEÇTİK

Gençlerin mutlu olacağı değil, karnını doyuracağı bir iş arama noktasına geldiğini belirten edebiyat bölümü mezunu Fatma Kaya, Hiçbir şekilde umudum yok. Mutlu olabileceğim bir mesleği yapabileceğimi düşünmüyorum, mutlu olmaktan çok nasıl para kazanacağımızı düşünmek durumundayız” diye konuştu.

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KONUŞTUĞUMUZ TEK KONU İŞ!

Fuarda iş bulmak için sıraya gelen gençlerden biri de Salih C. “Arkadaşlarla buluştuğumuzda işten başka bir şey konuşamıyoruz” diyen Salih C., şöyle konuştu: Ben Bilgisayar Programcılığı okuyorum. Bir işe girmek istiyorum. Gelecek kaygıları ile mali kaygılar birleşmiş vaziyette. Mezun olacaklar ancak okulları bitince nereye girecekler bilmiyorlar. Deneyim için olanlar da vardır elbette ancak yaşam kaygısı ile burada olanlar var. Biz de buluştuğumuzda gezip tozmak isterdik ancak konu iş problemine geliyor. Hayata tutunmaya çalışmak gündem maddemiz. Gençlere öncelik verilmesini istiyorum. İş problemlerinin nedenleri ortada.”

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VERİLER TABLOYU GÖSTERİYOR

Tartışmalı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri dahi işsizliğin çözülemeyen bir sorun olduğunu gösteriyor. TÜİK verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğinde, iş bulma ümidini kaybedenler içerisinde 15-24 yaş arasındaki gençlerin oranı 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 442 bin genç ümidini yitirdiği için eve kapandı. Sayıları 829 bine ulaşan ümitsiz işsizlerin yüzde 23,2’sini ise 15-24 yaş arasındaki gençler oluşturdu.

Öte yandan yine, TÜİK verilerine göre 15-24 yaş arasında her dört gençten birisi ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. 2 milyon 465 bin genç ne eğitimine devam ediyor ne de istihdama katılıyor.