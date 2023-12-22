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Genel Kurul'da rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığının bütçe görüşmelerini birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 22.12.2023 20:15
  • Giriş: 22.12.2023 20:15
  • Güncelleme: 22.12.2023 20:25
Kaynak: Haber Merkezi
Genel Kurul'da rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
DHA

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşmek için Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuşma yaptığı sırada, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, divanda rahatsızlandı. Tansiyonunun düştüğü öğrenilen Önder, önlem için hastaneye götürüldü.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Önder hastanede müşahede altına alındı. Açıklamada "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı" denildi.

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