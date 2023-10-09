Gergin kongre

CHP’de il başkanı ve kurultay delegelerinin seçildiği İstanbul İl Kongresi gergin geçti. İl Başkanlığı için Canpolat ve Çelik’in yarıştığı kongreye Kılıçdaroğlu mesaj yolladı. İmamoğlu ise demokrasi vurgusu yaptı.

Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Kürsüye ilk çıkan İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu veda konuşması yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise iktidar mesajları verdi, hedeflerini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun mesaj gönderdiği salonda kimi isimlerin konuşmaları sırasında tansiyon yükseldi.

Divan Başkanlığı’na eski CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın seçildiği kongrede eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, il başkanı olmak için yarıştı. Geç saatlere kadar süren kongrede 600’den fazla il delegesi oy kullandı. Kongrenin yapıldığı salona bayraklar, Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığına aday olan Cemal Canpolat ve Özgür Çelik'in fotoğrafları asıldı.

Canpolat'ın, Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu afişlerde "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Örgütte liyakat Cemal Canpolat", "İstanbul'un birleştirici gücü" ile "Umut ve cesaret" ifadeleri yer alırken diğer aday Özgür Çelik'in afişlerinde ise "İstanbul için hep birlikte başaracağız" ile "İstanbul için biz varız" yazıldığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU MESAJ YOLLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongreye gönderdiği mesaj okundu.

CHP lideri, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin cesur üyeleri değerli yol arkadaşlarım. Tarihinin en zorlu dönemini geçiren ülkemizin geleceğini şekillendirecek önemli bir tercih olacaktır. Değerli yol arkadaşlarım hepimiz cumhuriyetimizin kurucu partisi olmanın getirdiği büyük tarihi sorumluluğun bilincindeyiz. Bu doğrultuda ülkemiz ve partimiz için çalışan cumhuriyet halk partililer bugün de demokratik bir olgunlukla iradelerini ortaya koyacaktır. Hedeflerimize ulaşmak ülkemizi aydınlığa çıkarmak için daha büyük bir güç ve azimle çalışacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle şimdiye kadar görev yapan tüm yöneticilerimize emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni görev üstlenecek arkadaşlarıma da başarı dileklerimi iletiyorum."

Ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kürsüden söz aldı. Kaftancıoğlu kürsüdeyken "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atılması üzerine, "Burası demokratik bir kongre, lütfen kimsenin sözünü kesmeyelim" dedi. Kaftancıoğlu’nun konuşması sırasında zaman zaman slogan sesleri yükselmeye devam etti.

Kaftancıoğlu'nun konuşmasından sonra divan başkanı ve divan üyelerinin seçimi yapıldı. 23. Dönem İstanbul Milletvekili Çetin Soysal divan başkanı seçildi. Soysal, "Partinin birliği ve dirliği için CHP'ye yakışan bir kongre yapacağız" diyerek açılışı yaptı.

ELEŞTİRİLER SALDIRI OLARAK ALGILANAMAZ

Kongrede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da kürsüye çıktı. Salondakilerin "Her şey çok güzel olacak" sloganlarıyla konuşmasına başlayan İmamoğlu, iki adaya da başarı dileklerini sundu. Yaklaşık 1 saat kürsüde kalan İmamoğlu, "2019 seçimleri, Türkiye demokratlarının ortak başarısıdır" dedi ve CHP'nin devletin ya da piyasanın değil, halkın partisi olduğuna vurgu yaptı.

İmamoğlu konuşması esnasında 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' ve ‘Özgür Başkan’ sloganları atıldı.

İmamoğlu, konuşmasında, "Siyaset aile mesleği değildir, kendini adama işidir. Bu anlayışa hep birlikte son vereceğiz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Parti olarak konuşmamız gerçekler var. İçine düştüğümüz zor durumlardan kurtulmak zorundayız. Parti yönetimine olan eleştirileri bir saldırı olarak yorumlamanın asla doğru olmadığını düşünüyorum. Parti içi demokrasiyi bir bölünme ve parçalanma riski olarak göstermenin asla doğru olmadığını düşünüyorum. Parti içinde sanki ötekiler veya düşmanlar varmış gibi davranmanın ve propagandanın yeri asla yoktur partimizde. İstanbul’u kazanacağız. Birlikte İstanbul ittifakı kuracağız. Bu yolculuğun sonunda millet kazanacak. Canpolat’ı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra siyasi yasaklı hale geldiği için görevini bırakan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destekledi. Başta Genel Başkan Adayı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, parti yönetiminin değişmesi gerektiğini bildirenler ise Bahçelievler İlçe Başkanı Çelik’in yanında yer aldı. Çelik’e, büyük kurultayda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini kaydeden Erdoğan Toprak da destek veriyor.

KONGREDE KISA SÜRELİ KAVGA

Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada, salondaki bazı katılımcılar yuhalayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda arbede çıktı. İmamoğlu, 27 Eylül'de Yuvam İstanbul kreşinin Sultangazi'de açılışı sırasında katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki göstermişti. Gerginliğin ardından Canpolat ve Çelik kürsüye çıkarak herkesi sükunete davet etti.

SEZGİN TANRIKULU SERT ÇIKTI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kongrede yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik açıklamalarını gerekçe göstererek kendisini hedef alan parti sözcüsü Faik Öztrak ve Öztrak’a destek veren lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na üstü kapalı çıkıştı. Tanrıkulu, “Beni kurtlar sofrasına attılar. Ve neredeyse ‘Bizim milletvekilimiz değil’ demeye getirdiler” ifadelerini kullandı.