Geride kalanlar ‘zehir’ solumasın

Haber Merkezi

Ülke tarihinin en büyük çevre felaketi olarak değerlendirilen Erzincan İliç'te “siyanür tehlikesi” yaşanıyor. Bölge sakinleri de bu durum nedeniyle endişeli. Uzmanlara göre, koruyucu tedbirler alınmadan bölgede çalışma dahi yapılmaması gerek.

MUTLAKA MASKE TAKILMALI

Halk Sağlığı Uzmanı olan CHP Milletvekili Kayıhan Pala, BirGün’e yaptığı açıklamada arama kurtarma ekiplerinin siyanürlü alanda yaptığı çalışmaların, onlar için büyük bir tehlike yarattığına dikkat çekti. Pala “Siyanürün üç formundan birisi havaya karışıyor diğer ikisi ise toprakta yerüstü ve yeraltı sularına karışıyor. Bu nedenle siyanürlü alanda uzun süre zaman geçirenler için eldiven ve maske gibi koruyucu malzemelerin kullanılması, orta ve uzun vadede sorunların çözülmesi açısından yararlı olabilir. Havaya karışan hidrojen siyanürün solunması ya da ciltle temasının sorun yaratabileceği ortada. Dolayısıyla önlem alınması uygun olacaktır” dedi. Türk Toraks Derneği de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgede akut siyanür zehirlenmesine karşı uyarılarda bulunulması gerekmekte." ifadesini kullandı.

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BİR ‘KAZA’ DEĞİL

TEMA, yaşanan felaketin bir kaza olmadığına, göz göre göre gerçekleştiğine dikkat çekerek madenciliğe kapalı alanların kanunlara sınırlandırılması talebini yineledi. Yapılan açıklamada “İliç’te yaşananlar bir kaza ya da kader değildir. Vahşi madenciliğin ne denli büyük tehlikeler barındırdığını büyük bir acı yaşayarak gördük. Yeterli incelemeler yapılmadan verilen bu izinler yaşadığımız felaketin davetiyesidir” denildi. Öte yandan TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, tespit ve önerilerin yer aldığı rapor yayınladı. Raporda, sadece siyanürün değil ağır metallerinde ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekildi.