Madendeki siyanürden 10 bin kişi etkilenebilir

Çöpler Altın Madeni’ndeki faciadan etkilenebilecek nüfus sayısı hesaplandı. Madenin proje tanıtım dosyasında siyanürden 9 bin 686 kişinin etkileneceğini ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Anagold Madencilik ile Çalık Holding’in ortağı olduğu Erzincan’daki Çöpler Altın Madeni’nin Ağustos 2023’te yayımlanan proje tanıtım dosyasında çarpıcı bilgiler yer aldı. Yaşanan kaymadan 9 bin 686 kişinin etkileneceğini proje dosyasında kaydedildi.

Proje dosyasına yönelik bilgi veren ve facianın boyutunu anlatan CHP Milletvekili Cevdet Akay, şunları söyledi: “Toprak kayması sonucu patlayan atık havuzlarında 66 milyon ton kimyasal içerirken bu kimyasal maddenin 71 tonluk sülfitli cevher atığı olduğu, bu atıkların da toprağa ve suya karıştığı resmi raporla ortaya çıktı. Çevre, Çehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum döneminde ÇED olumlu kararı verilen proje raporunda, Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi Projesi ile atık depolama tesisinin 71 tona çıkarıldığı belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 100 dekarı Kanada ve Amerika ortaklığındaki alman şirketine peşkeş çektiği proje dosyasında ortaya konulmuş. Proje dosyasında ayrıca, projenin 100 dekarlık alanının hazineye ait olduğu bilgisi yer alırken bu alanın hazineden nasıl tahsis edildiği bilgisine ise yer verilmemiş.”