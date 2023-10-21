Gezip para saçıyorlar

Bütçeleri vergilerden oluşan Çekmeköy, Bahçelievler ile Küçükçekmece Belediyesi İspanya, Portekiz ve Arnavutluk’a gezi düzenledi. Gezinin ihalesi AKP’li Bilir’e verildi.

İsmail ARI

Yurttaşlar ekonomik krizin pençesinde hayata tutup geçinmeye çalışırken bütçeleri halkın vergilerinden oluşan belediyeler yurtdışı gezileri düzenliyor. Gezileri için belediye kasasından da milyonlarca liralık harcamalar yapılıyor. Hatta düzenlenen birçok geziye AKP’li belediyelerin CHP’li meclis üyeleri de katılıyor.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi, “Teknik ve inceleme gezisi” adı altında Arnavutluk’a gezi düzenlemek için 9 Ağustos tarihinde ihale düzelendi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale, 1 milyon 435 bin TL’ye Bilir Turizm ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ne verildi. Bazı CHP’li meclis üyelerini de katıldığı gezinin ihalesini alan şirketin sahibi Ali Bilir, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerine girerek Beykoz Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi seçildi. Ardından Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı ve 2011 yılındaki genel seçimlerde de AKP’den milletvekili aday adayı oldu. İstanbul’daki AKP’li Bahçelievler Belediyesi de İspanya’ya gezi düzenledi. 19 Ekim’de başlayan gezinin 23 Ekim’de sona ereceği öğrenilirken geziye Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile birçok CHP’li meclis üyesi de katıldı. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı gezi için yapılan harcama ise açıklanmadı. Gelecek haftalarda da AKP’li Güngören Belediyesi’nin de İspanya’ya gezi düzenleyeceği ve yine CHP’li meclis üyelerinin de geziye katılmak için isimlerini yazdırdığı öğrenildi.

CHP’li Küçükçekmece Belediyesi de yine “Teknik inceleme programı” adı altında İspanya ve Portekiz’e gezi düzenlendi. Gezinin pazarlık usulüyle yapılan 1 milyon 370 bin TL’lik ihalesi yine AKP’li Ali Bilir’in sahibi olduğu Bilir Turizm ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ne verildi.