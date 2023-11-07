Gıdada fiyat artışları gücünü korudu

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası (TCMB), TÜİK'in ekim enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmelerini yayımladı. TCMB'nin değerlendirmesinde taze meyve-sebze hariç gıdada fiyat artışlarının gücünü koruduğu belirtildi.

Yıllık enflasyonun, gıda ve temel mal gruplarında gerilediğini, hizmet ve enerjide artış kaydettiğini belirten TCMB, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe karşın, diğer enerji emtia fiyatlarındaki görünümün gecikmeli etkileriyle artış kaydedildiğini ifade etti. Doğalgazda tüketimin bedelsiz kullanım sınırının enflasyonu 0,22 puan etkilediğini vurgulayan TCMB, kasım ve aralık aylarında tüketimdeki artışa bağlı olarak, doğalgaz kaleminden gelen etkinin yükseleceğini öngördü. TCMB yeni sezona geçişle birlikte giyim ve ayakkabı alt grubunda gerçekleşen dönemsel fiyat artışının enflasyona yükseltici etkide bulunduğunu, kira alt grubunun hizmet fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü belirtti.