Gökhan Zan, Mustafa Sarıgül’le yaptığı ‘adaylık’ görüşmesine açıklık getirdi

TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan, Mustafa Sarıgül’e “Aday olursanız ben çekilirim” dediğini doğrulayıp konuya açıklık getirdi. Zan, son kararın yine TİP yönetiminde olduğunu vurguladı.

İYİ Parti’den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Gökhan Zan, CHP’nin adayı Lütfü Savaş yerine ranta ve deprem suçlarına bulaşmamış bir adayı gösterilmesi durumunda çekilebileceğini yineledi.

Zan, daha önce CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’le telefonda görüştüğünü ve “Aday olursanız ben çekilirim” dediğini doğruladı.

Bu konudaki soruyu, "Tabii ki dedim” şeklinde yanıtlayan Gökhan Zan, CHP’nin ‘dürüst ve çalışkan’ bir aday göstermesi durumunda çekilip çekilmeyeceği konusunun TİP içinden önceden konuşulması gerektiğini de vurguladı.

TV100'e bağlanan Gökhan Zan "Mustafa Sarıgül ile telefonda görüşüp 'Aday olursanız ben çekilirim' dediniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii ki dedim. Ben açıklamamda da söyledim; ‘Eğer yanlışlıktan dönülürse ben fedakarlığa hazırım’ dedim. ‘Şeffaf, deprem suçlarına bulaşmamış, halkımıza hizmet eden, dürüst ve çalışkan biriyle birlikte bu şehri ayağa kaldırabiliriz. Ben halkımızın menfaatinden başka hiçbir şey düşünmüyorum. Bu özellikleri taşıyan bir dostum veya bir büyüğümle yürümeye hazırım.

'AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİ VAR'

Mustafa ağabey çok değerli bir insan. Ben Mustafa ağabeyi spor camiasından tanıyorum, belediye başkanlığından tanıyorum, İstanbul’da yaptığı niteliklerden tanıyorum… Son 20 yıldır ağabey-kardeş ilişkimiz var ve ben kendisini yakinen de çok iyi tanırım. Ancak onun cevabını benim vermem çok doğru olmaz. Çünkü milletvekili. Böyle bir durum söz konusu Türkiye İşçi Partisi'ne gelirse, bunu sayın Erkan Baş’la ve MYK üyeleriyle bu konu konuşulur ve ben inanıyorum ki TİP doğru bir adaya hayır demez. Hatay için hayırlı her türlü kararda elimi taşın altına koyarım.”