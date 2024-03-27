Gökhan Zan: Para sorunum yok, yedi sülaleme yetecek kadar var
TİP'in Hatay Belediye Başkan adaylığından çektiğini açıkladığı Gökhan Zan, para pazarlığı yaptığı iddia edilen ses kayıtlarının montaj olduğunu savunarak TİP'in video kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporunun hukuku bir geçerliliği olmadığını söyledi. Zan, ekonomik durumuyla ilgili olarak da "Benim Hollanda'da, Kıbrıs'ta, Azerbaycan’da, İstanbul’da gayri menkul yatırımlarım var. Para sorunum yok. Yedi sülaleme yetecek param var" yorumunu yaptı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı geri çekilen eski futbolcu Gökhan Zan, para pazarlığı yaptığı iddia edilen ve TİP'in kayıtların montaj olmadığını belirttiği bilirkişi raporuyla ilgili konuştu.
T24'ten Candan Yıldız'a konuşan Zan, "TİP sizi istemiyor ama siz ısrarla TİP’in adayıyım diyorsunuz. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna "Onur, şeref ve haysiyet meselesi. Kusura bakmasınlar çamur at izi kalsın, öyle bir dünya yok" yanıtını verdi.
TİP’in Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen, biri “para pazarlığı” diğeri de “şaibeli ilişkiler” içerikli iki ses kaydıyla ilgili Adli Bilişim Uzmanı Cüneyt Üre’ye hazırlattığı raporu da değerlendiren Zan, özel bir şirketin hazırladığı raporun değersiz olduğunu söyledi.
"TİP RAPORU HUKUKEN BAĞLAYICI DEĞİL"
Zan, şu ifadeleri kullandı: "Yeterli teknolojik ekipman olup olmadığı bile meçhul olan bir kişi. Hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Ben ses kayıtlarını savcılığa verdim. Hukuken bağlayıcılığı olan, Adli Tıp Ses ve Görüntü İnceleme İhtisas Kurulu’nun raporudur."
Kaydın "sahte/montaj" olduğunu savunan Zan, "Gelecek kaygınız var mı?" sorusuna ise "Herhalde yok. Benim Hollanda'da, Kıbrıs'ta, Azerbaycan’da, İstanbul’da gayri menkul yatırımlarım var. Para sorunum yok. Yedi sülaleme yetecek param var" şeklinde yanıt verdi.
NE OLMUŞTU?
TİP, 17 Mart'ta bir açıklama yayınlayarak Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurmuş, yapılan yazılı açıklamada, "Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmişti" ifadelerine yer verilmişti. TİP, Zan'ın 'çıkar ilişkilerine girdiğini' iddia etmişti.
Adaylıktan çekilmeyeceğini duyuran Zan ise "Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum" demişti.
Zan, "Adaylığımı tartışmaya açanlar, üzülerek ifade ediyorum ki, yasal açıdan yok hükmünde açıklamalar yapmakta, siyasal açıdan teslimiyetçi bir tutum sergilemekte, sayısal açıdan da tükenişi tercih etmektedirler" diye konuşmuştu.
Zan, savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını belirtmişti.