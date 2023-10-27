Göz bozukluğu, eğitim hayatını olumsuz etkiliyor

Haber Merkezi

Çocukların verimli bir şekilde öğrenebilmeleri ve başarılı olabilmeleri görmelerinin kaliteli ve tam olması önemli. Göz doktorları "Bir çocuğun okul başarısında iyi bir görme anahtardır" diyerek düzenli göz muayenelerinin önemine dikkat çekti.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, görme sorununun akademik başarı ve sportif faaliyetlerden sosyal etkileşimlere, çocuğun kendi özgüvenini sağlaması süreci dahil bir çocuğun gelişiminin hemen hemen her yönünü etkilediğini söyledi. Doğu "Ancak bir göz hastalıkları uzmanı tarafından kapsamlı bir göz muayenesi yapılmadan, birçok görme bozukluğu tespit edilemeyebilir veya daha da kötüsü dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, disleksi, öğrenme güçlüğü veya davranış sorunu olarak yanlış teşhis edilebilir. Bu yanlış teşhisler daha sonra yetişkinliğe taşınabilir ve bireyin eğitim seviyesini, istihdam fırsatlarını ve sosyal etkileşimlerini daha da etkileyebilir" dedi.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu

Görme sorunuyla mücadele eden öğrencilerin baş ağrısı, göz yorgunluğu ve fiziksel yorgunluk yaşayabileceğini kaydeden Doğu "Okul çağındaki çocuklarda en sık görülen görme sorunu, uzağı görememe (miyopi), yakını görememe (hipermetrop) ve bulanık görmeye neden olan astigmatizma nedeniyle oluşan kırma kusurlarıdır. Bununla birlikte, net bir şekilde görebilen ve tam görüşe sahip bir çocuk, yine de göz odaklama, göz izleme ve göz koordinasyonu ile ilgili görme sorunu yaşayabilir" diye konuştu.