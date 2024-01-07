Gözler, AKP töreninde: 28 belediye başkan adayı bugün açıklanacak

AKP'nin Belediye Başkan adayları bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılacak. 14'te başlaması beklenen törende, aralarında İstanbul'un da olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı açıklanacak.

AKP Belediye Başkan adaylarının 28'inin bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende tanıtılması bekleniyor.

Aralarında İstanbul'un da olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı açıklanacak. Tören 14.00'te başlayacak.

Kısa film gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan konuşma yapacak.

Törende adaylar alfabetik sıraya göre açıklanacak.

Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacak.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Adaylarımızın bir bölümünü 7 Ocak tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, kalanları ise seçim beyannamemiz ile birlikte 15 Ocak tarihinde Ankara'da açıklayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

AKP'li Ali İhsan Yavuz ise, "Pazar günü adayların bir kısmını İstanbul'da açıklayacağız. 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 adayın açıklanacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanımız da dile getirmişti, adayların yarısına yakını açıklamış olacağız. Kalanları Ankara'da yeni salonda açıklayacağız. Partimizin yeni konferans salonunda aday tanıtımı ve beyannamemizi açıklayacağız" diye konuşmuştu.

MURAT KURUM İDDİASI



Gazeteci İsmail Saymaz, dün sosyal medya hesabından eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İstanbul adayı olacağını söyledi. Söz konusu kulis iddiasının ardından Kurum’un İstanbul ekibi olduğu düşünülen bir grup partiliye hitap ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kurum bu toplantının bir kesitini yansıtan videoda, “Arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız, Burada İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini ve insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte oradan kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte çalışacağız” diyor.