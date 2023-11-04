Gültan Kışanak için tahliye çağrısı

Haber Merkezi

Tutuklu siyasetçi Gültan Kışanak’ın azami tutukluluk süresinin dolmasına rağmen tahliye edilmemesine tepki gösteren belediye eşbaşkanları, hukukun uygulanması çağrısında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı olarak seçildiği 2014 yılından iki yıl sonra 25 Ekim 2016’da gözaltına alınıp, 31 Ekim’de tutuklanan Gültan Kışanak hakkında “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapma” iddiasıyla Malatya ve Ankara’da açılan davalar bileştirildi. Kışanak’ın uzun tutukluluk kapsamında tahliye edilmesi için yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne avukatları tarafından tahliye edilmesi amacıyla yapılan başvuru ise henüz karara bağlanmadı. Kışanak’ın tutukluluğunun sürmesine tepki gösteren yerlerine kayyum atanan belediye eşbaşkanları, yargı kıskacının sonlanması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamalarda, "Gültan Kışanak ve yol arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır” denildi.