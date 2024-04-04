Gültan Kışanak'tan 'Van' mesajı: Yürüttüğünüz mücadele tarihe mal oldu

Gültan Kışanak, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’a mazbatasını almasına yönelik bir mesaj yayınladı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı ve DEM Parti Ankara adayı tutuklu siyasetçi Gültan Kışanak, seçimleri yüzde 55 oy alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın mazbatasının geri verilmesi kararına ilişkin mesaj yayınladı.

Yürütülen mücadelenin tarih yazdığını söyleyen Kışanak, "Tüm Türkiye Van halkının onurlu direnişi karşısında demokrasiye, hukuka, adalete ve halk iradesine sahip çıkmanın önemini bir kez daha görmüş oldu." dedi.

DEM Parti'nin resmi 'X' hesabı üzerinden yapılan paylaşım şöyle:

"Değerli Van halki;

Yürüttüğünüz mücadele tarihe mal oldu. Tarih yazdınız. Halklarımızın demokrasiye, barışa ve özgürlüklere dair umudunu büyüttünüz. Halkın iradesinin karşısında hiçbir kumpasın tutmayacağını gösterdiniz. Bize bu güzel duyguları yaşattığınız için sizi canı gönülden tebrik ediyor ve kutluyorum. Tüm Türkiye Van halkının onurlu direnişi karşısında demokrasiye, hukuka, adalete ve halk iradesine sahip çıkmanın önemini bir kez daha görmüş oldu. Demokrasiden yana olanların Van halkıyla gösterdiği dayanışma, geleceğe dair daha güzel hayaller kurmamıza vesile oldu.

Bu onurlu direnişin saflarına yer alan 7'den 70'e tüm Van halkını selamlıyor, kayyım siyasetine son noktayı koyduğunuz için sizleri bir kez daha kutluyorum."