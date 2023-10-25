Gündem kurultay: Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu ile görüşecek

CHP'de 4-5 Kasım'da yapılacak 38. Olağan Kurultay'da, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, genel başkanlık yarışında öne geçmek için delegelerle görüşme trafiğini artırdı. Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, yarın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ana gündem maddesi ise kurultay olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım'da yapılacak 38. Olağan Kurultay'a sayılı günler kala, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in genel başkanlık yarışında delegeden destek arayışı hız kazandı.

CHP'de kurultay öncesi son PM toplantısında kurultay hazırlıkları ele alınıyor.

Genel başkan adaylarının seçimleri ilk turda kazanmak için il başkanları ve delegelerle görüşmeleri sürüyor.

Kayıtlı 1368 delegesi bulunan CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren delege sayısı ile Özgür Özel'e destek veren delege sayısına ilişkin tahminler de kulislerde konuşulan konuların başında geliyor.

CHP Tüzüğü'ne göre kurultayın ilk gününde, ilk turda 1368 delegenin yarısından bir fazla oy alan aday ipi göğüsleyecek. Salt çoğunluk ilk iki turda sağlanamazsa üçüncü turda en fazla oy alan aday CHP Genel Başkanlığı yarışını kazanacak.

Kurultayın ikinci günü ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Seçimlerin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle yapılması bekleniyor.

Kurultayda divan başkanlığını kimin yapacağı ise netleşmedi ancak iki adayın da ortak bir isimde uzlaşacağı belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU İLE BİR ARAYA GELECEK

Yeni seçilen il başkanlarıyla görüşmelerini sürdüren Kılıçdaroğlu'nun yarın da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerin ana gündem maddesi ise kurultay olacak.