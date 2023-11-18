Güneydoğu Anadolu için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu Anadolu bölgesi içi kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

MGM, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bugün akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, güneyden gelen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında, gece kuzeyi ile zamanla genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Adıyaman çevreleri, Diyarbakır’ın kuzey ve batısı ile Batman ve Şanlıurfa’nın kuzeyindeyse yer yer şiddetli (metrekareye 76-100 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında, pazartesi sabah saatlerinde doğusunda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.